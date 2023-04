Tennis | Paolo Bertolucci | “Sinner vale i top5 | solo Djokovic meglio in risposta A Berrettini serve un consulente”

(Di martedì 4 aprile 2023) Il primo trimestre del 2023 in ambitotico fa parte dell’album dei ricordi e tra le fila azzurre Jannikè quello che ha avuto il percorso più convincente. L’altoatesino grazie ai suoi risultati è attualmente n.4 della Race, classifica di rendimento della stagione corrente, forte delle semifinali raggiunte nel Masters1000 di Indian Wells e dell’atto conclusivo nel 1000 di Miami. Certo, è mancato il sigillo, come invece è accaduto in questa stagione a Montpellier, ma nel corso dei due tornei americani si sono notati i notevoli progressi compiuti da Jannik sia dal punto di vista tecnico che fisico. Manca uno step, ma se la tendenza dovesse confermarsi è ragionevole pensare che il nostro portacolori possa ambire con costanza ai massimi traguardi. Discorso diverso per Matteoe Lorenzo Musetti, reduci da risultati ...

Per il 35enne di Arma di Taggia si è trattato del terzo successo (sempre in due set) in altrettante sfide con il 32enne spezzino dopo quelli negli ottavi del Genova Challenger nel 2010 e negli ottavi ...Paolo Lorenzi, ex numero 1 d’Italia, era a Miami e ha osservato da vicino le prestazioni del nostro portacolori, facendo un punto della situazione alla Gazzetta dello Sport: “Mi ha impressionato per ...