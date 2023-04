Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Nadal salta l'ATP di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Nadal salta l'ATP di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Nadal salta l'ATP di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto' - napolimagazine : Tennis, Nadal salta l'ATP di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto' - apetrazzuolo : Tennis, Nadal salta l'ATP di Montecarlo: 'Non sono ancora pronto' -

Con questo annuncio sui social Rafarompe gli indugi e scioglie le incertezze. Niente rientro a Montecarlo, dunque, per l'ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio alla coscia ...Era nell'aria, ora è ufficiale: Rafanon giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter.Rafaelnon giocherà in torneo di Montecarlo, ad annunciarlo è lo stesso campione spagnolo su Twitter: 'Ciao a tutti, ancora non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Non potrò giocare in ...

Tennis: Nadal 'Non ancora pronto, devo rinunciare a torneo Montecarlo' Tiscali

Roland Garros 2023 may well settle the debate around who is the greatest tennis player of all time (GOAT) with Boris Becker saying a Rafael Nadal-Novak Djokovic final could decide who ends up with the ...L’infortunio al muscolo ileopsoas della gamba sinistra (lesione di secondo grado) non è ancora superata: Rafael Nadal proseguirà con il proprio stop iniziato agli Australian Open. Il fenomeno spagnolo ...