Tennis, Jannik Sinner ha le armi per ben figurare anche sulla terra rossa: fondamentali le nuove variazioni di gioco (Di martedì 4 aprile 2023) Calato il sipario sul primo trimestre del 2023 del Tennis e in casa Italia si può sorridere per le prestazioni di Jannik Sinner. L'altoatesino ha incamerato punti importanti e pesanti per il suo obiettivo stagionale: essere alle ATP Finals di Torino. Attualmente n.4 della Race, il classe 2001 del Bel Paese ha infilato i seguenti risultati nei tornei a cui ha preso parte: Quarti di finale ATP Adelaide 1 Ottavi di finale Australian Open Vittoria ATP250 Montpellier Finale ATP500 Rotterdam Semifinale Masters1000 Indian Wells Finale Masters1000 Miami sulla base di questi ottimi riscontri, ci si prepara alla stagione sulla terra battuta con fiducia. A partire dalla prossima settimana, inizierà l'avventura a Montecarlo, dove risiede l'azzurro, e non sarà semplice adattarsi così velocemente ...

