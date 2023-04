Tennis: infortunio per Carlos Alcaraz, non ci sarà per il torneo di Montecarlo (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo Rafael Nadal arriva un’altra rinuncia di lusso per il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: a dare forfait è Carlos Alcaraz. L’ex numero uno del mondo in un post sui suoi social ha infatti annunciato la sua assenza nel Principato a causa di un infortunio, rimandando l’appuntamento con il torneo all’anno prossimo. Le sue parole: “Ho un’artrite post traumatica alla mano destra e un problema alla schiena, ci vediamo nel 2024?. Tennis: Rafael Nadal non giocherà il torneo di Montecarlo L’iberico in ogni caso non ha grandi preoccupazioni in chiave graduatoria, visto che difendeva solamente i punti dell’uscita al primo turno. Il rientro in campo, così come per Nadal, è previsto nel torneo casalingo di Barcellona. Foto: ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo Rafael Nadal arriva un’altra rinuncia di lusso per ilATP Masters 1000 di: a dare forfait è. L’ex numero uno del mondo in un post sui suoi social ha infatti annunciato la sua assenza nel Principato a causa di un, rimandando l’appuntamento con ilall’anno prossimo. Le sue parole: “Ho un’artrite post traumatica alla mano destra e un problema alla schiena, ci vediamo nel 2024?.: Rafael Nadal non giocherà ildiL’iberico in ogni caso non ha grandi preoccupazioni in chiave graduatoria, visto che difendeva solamente i punti dell’uscita al primo turno. Il rientro in campo, così come per Nadal, è previsto nelcasalingo di Barcellona. Foto: ...

