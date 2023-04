Tennis, Dario Puppo: “Sinner non ha la malizia di Alcaraz. Lo spagnolo ha l’auricolare come Ambra…” (Di martedì 4 aprile 2023) Jannik Sinner si è reso protagonista di un mese di assoluto spessore tecnico sul cemento statunitene, raggiungendo la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells e disputando la finale al Masters 1000 di Miami. Prima ha perso la sfida contro Carlos Alcaraz, ma si è riscattato prontamente un paio di settimane dopo, salvo fermarsi contro Daniil Medvedev. Dario Puppo, noto commentatore di Eurosport, è stato ospite di Sport&Go2U, la trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Giandomenico Tiseo e Alessandro Aita. Dario Puppo si è soffermato sull’atto conclusivo di Miami: “Immaginavo che Sinner non stesse benissimo. Va bene il 2-2, ma anche quando ha fatto il break nel quinto game è stato aiutato dai doppi falli. Non capivo come potesse ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Janniksi è reso protagonista di un mese di assoluto spessore tecnico sul cemento statunitene, raggiungendo la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells e disputando la finale al Masters 1000 di Miami. Prima ha perso la sfida contro Carlos, ma si è riscattato prontamente un paio di settimane dopo, salvo fermarsi contro Daniil Medvedev., noto commentatore di Eurosport, è stato ospite di Sport&Go2U, la trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Giandomenico Tiseo e Alessandro Aita.si è soffermato sull’atto conclusivo di Miami: “Immaginavo chenon stesse benissimo. Va bene il 2-2, ma anche quando ha fatto il break nel quinto game è stato aiutato dai doppi falli. Non capivopotesse ...

