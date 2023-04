Tennis, cosa si è fatto Carlos Alcaraz e perché non sarà a Montecarlo: il quadro dell’infortunio (Di martedì 4 aprile 2023) Carlos Alcaraz non comincerà la stagione europea sulla terra battuta da Montecarlo. Lo spagnolo, così come i connazionali Rafa Nadal e Pablo Carreno Busta, ha dato forfait al primo 1000 sul rosso europeo per un infortunio. Il numero 2 del mondo aveva concluso il match con Jannik Sinner in semifinale a Miami in condizioni fisiche precarie: affaticato, fermo sulle gambe, dava la sensazione di avere i crampi. Invece per il murciano arriva un altro infortunio. L’allievo di Juan Carlos Ferrero ha scritto su Instagram di avere “un’artrite post traumatica alla mano destra e un problema alla schiena“. Il giovane spagnolo dovrà rimanere a riposo fino al 17 aprile e rientrerà nel torneo di Barcellona, prima di giocare Madrid, Roma e il Roland Garros. Le problematiche fisiche sono sempre più frequenti per il giocatore iberico: ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023)non comincerà la stagione europea sulla terra battuta da. Lo spagnolo, così come i connazionali Rafa Nadal e Pablo Carreno Busta, ha dato forfait al primo 1000 sul rosso europeo per un infortunio. Il numero 2 del mondo aveva concluso il match con Jannik Sinner in semifinale a Miami in condizioni fisiche precarie: affaticato, fermo sulle gambe, dava la sensazione di avere i crampi. Invece per il murciano arriva un altro infortunio. L’allievo di JuanFerrero ha scritto su Instagram di avere “un’artrite post traumatica alla mano destra e un problema alla schiena“. Il giovane spagnolo dovrà rimanere a riposo fino al 17 aprile e rientrerà nel torneo di Barcellona, prima di giocare Madrid, Roma e il Roland Garros. Le problematiche fisiche sono sempre più frequenti per il giocatore iberico: ...

