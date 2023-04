Tennis | clamorosa decisione a Wimbledon | cambia la storia

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 4 aprile 2023) L’Italia delsi gode comunque un epico Sinner. La stagione si sta per trasferire sulla Terra Rossa, poi l’erba diaprirà un altro capitolo, per certi versi storico. Non c’è l’ha fatta Jannik Sinner. Dopo l’impresa compiuta contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Alcaraz, il fuoriclasse di San Candido si è inchinato al russo Medvedev e alla sua stanchezza per una semi epica, nella finale di Miami. Dopo la finale di Miamitutto anche in Europa- Ansa Foto – GranToscana.itIl colpo (vinto) contro Alcaraz ha fatto il giro del mondo, etichettato come scambio dell’anno, ma soprattutto testimonia la crescita del 21enne di San Candido. Che, dopo la semi di Indian Wells, si è tolto la soddisfazione di sconfiggere Alcaraz e andare a un passo dal successo in Florida. Ci ha creduto Sinner nella ...