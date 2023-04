Tennis | Binaghi | ‘edizione Internazionali storica | puntiamo a 20 mln di incasso'

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Per noi è un'occasione speciale, festeggiamo una prima volta. Nella lunga storia di questo torneo, 80 anni, per la prima volta Atp e Wta ci consentono di avere due tornei che durano entrambi 2 settimane con il doppio dei giocatori e delle giocatrici, è un traguardo storico che con Sport e Salute inseguivamo da tanto tempo e ci da maggior prestigio, valore e opportunità per i nostri appassionati e ci consente di creare un maggiore impatto economico sul territorio”. Lo ha detto il presidente della Federazionee padel Angeloalla conferenza stampa di presentazione di ‘Road to Rome 2023'. “Lo scorso anno l'Img ha acquistato il torneo gemello al nostro a Madrid, una settimana prima del nostro, sulla stessa superficie e format, per 385 milioni di euro, questo rappresenta un valore che noi abbiamo creato dal nulla. Il ...

Tennis: Binaghi, 'edizione Internazionali storica, puntiamo a 20 mln ... La Nuova Sardegna

Lo ha detto il presidente della Federazione tennis e padel Angelo Binaghi alla conferenza stampa di presentazione di ‘Road to Rome 2023’. “Lo scorso anno l’Img ha acquistato il torneo gemello al ...Il grande tennis torna in Italia e lo fa in grande stile grazie al primo torneo di categoria Challenger 175 in programma in Europa, dopo il recente esordio a Phoenix, in Arizona, con in tabellone Matt ...