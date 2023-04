Tennis: Atp Estoril, Nardi fuori al primo turno (Di martedì 4 aprile 2023) Estoril, 4 apr. - (Adnkronos) - Luca Nardi esce di scena al primo turno del torneo Atp 250 dell'Estoril (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 161 del mondo, cede al serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 11 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr. - (Adnkronos) - Lucaesce di scena aldel torneo Atp 250 dell'(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 161 del mondo, cede al serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 11 minuti.

