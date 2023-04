Tempo in Toscana: Settimana Santa 2023 più fredda del Natale. Le previsioni del Lamma (Di martedì 4 aprile 2023) La Settimana Santa 2023 sarà più fredda dei giorni che hanno preceduto Natale 2022. Colpa di aria polare che, in arrivo dalla Norvegia, sta entrando in Italia. Nei prossimi giorni le massime scenderanno ovunque anche di 5-10 gradi, mentre le minime potrebbero scivolare anche sotto lo zero. Previste anche gelate notturne. Ma vediamo le previsioni del Lamma fino a sabato 8 aprile, scandite giorno per giorno Leggi su firenzepost (Di martedì 4 aprile 2023) Lasarà piùdei giorni che hanno preceduto2022. Colpa di aria polare che, in arrivo dalla Norvegia, sta entrando in Italia. Nei prossimi giorni le massime scenderanno ovunque anche di 5-10 gradi, mentre le minime potrebbero scivolare anche sotto lo zero. Previste anche gelate notturne. Ma vediamo ledelfino a sabato 8 aprile, scandite giorno per giorno

