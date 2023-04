Tempi stretti per l'approvazione del decreto Superbonus (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - Tempi stretti per l'approvazione in via definitiva del decreto Superbonus, che contiene il blocco della cessione dei crediti. Dopo il disco verde arrivato oggi dalla Camera sul provvedimento che aveva già incassato la fiducia, tocca ora al Senato licenziarlo in via definitiva - pena la decadenza - entro il 17 aprile. La protesta dei caschetti L'ok di Montecitorio è arrivato con le proteste in Aula del Movimento 5 stelle che ha esibito i caschetti utilizzati per la sicurezza in edilizia. I sì sono stati 172 e 114 i voti contrari, un solo astenuto. "Votiamo no a tutela dell'intera filiera dell'edilizia. Questo caschetto rappresenta lavoratori, imprenditori, tecnici che lavorano in cantieri oggi chiusi, grazie a voi", ha spiegato, nella dichiarazione di voto contraria al dl ... Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI -per l'in via definitiva del, che contiene il blocco della cessione dei crediti. Dopo il disco verde arrivato oggi dalla Camera sul provvedimento che aveva già incassato la fiducia, tocca ora al Senato licenziarlo in via definitiva - pena la decadenza - entro il 17 aprile. La protesta dei caschetti L'ok di Montecitorio è arrivato con le proteste in Aula del Movimento 5 stelle che ha esibito i caschetti utilizzati per la sicurezza in edilizia. I sì sono stati 172 e 114 i voti contrari, un solo astenuto. "Votiamo no a tutela dell'intera filiera dell'edilizia. Questo caschetto rappresenta lavoratori, imprenditori, tecnici che lavorano in cantieri oggi chiusi, grazie a voi", ha spiegato, nella dichiarazione di voto contraria al dl ...

