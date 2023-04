Taranto, la situazione del carcere arriva in Commissione Giustizia alla Camera (Di martedì 4 aprile 2023) “La soglia di attenzione nei confronti della casa circondariale di Taranto è sempre alta e costante per cercare di stimolare il Governo a mettere in campo azioni di potenziamento dell’organico e porre, finalmente, la parola fine ad una situazione davvero difficile. A seguito di una mia interrogazione parlamentare la vicenda è stata affrontata in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari. Ho evidenziato, ancora una volta, le criticità della struttura ionica tra carenza di personale, sovraffollamento dei detenuti e aggressioni quotidiane nei confronti dei poliziotti”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 aprile 2023) “La soglia di attenzione nei confronti della casa circondariale diè sempre alta e costante per cercare di stimolare il Governo a mettere in campo azioni di potenziamento dell’organico e porre, finalmente, la parola fine ad unadavvero difficile. A seguito di una mia interrogazione parlamentare la vicenda è stata affrontata indei Deputatipresenza del Sottosegretario di StatoAndrea Ostellari. Ho evidenziato, ancora una volta, le criticità della struttura ionica tra carenza di personale, sovraffollamento dei detenuti e aggressioni quotidiane nei confronti dei poliziotti”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vocedelpatriota : Taranto, la situazione del carcere arriva in Commissione Giustizia alla Camera - Flying_Caper : RT @ardigiorgio: Oggi regione Puglia per conoscere situazione ambientale Taranto, anziché sentire gli enti scientifici preposti della stess… - smilypapiking : RT @ardigiorgio: Oggi regione Puglia per conoscere situazione ambientale Taranto, anziché sentire gli enti scientifici preposti della stess… - robreg1 : RT @ardigiorgio: Oggi regione Puglia per conoscere situazione ambientale Taranto, anziché sentire gli enti scientifici preposti della stess… - sdegno3 : RT @ardigiorgio: Oggi regione Puglia per conoscere situazione ambientale Taranto, anziché sentire gli enti scientifici preposti della stess… -