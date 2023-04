Taranto e provincia: lavoro nel turismo, a Pasqua incognita personale per un ristoratore su due Iniziativa di Confcommercio (Di martedì 4 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto: Pasqua, rappresenta il primo banco di prova per la nuova stagione turistica 2023, le prenotazioni soprattutto nei ristoranti inducono ad un certo ottimismo. Tuttavia, anche quest’anno le imprese del settore dell’ospitalità e della ristorazione si preparano ad accogliere la clientela dovendo fare i conti con la problematica della carenza di personale, una difficoltà che si ripropone ormai da qualche anno e che è diventata una carenza strutturale. La pandemia ha svuotato di professionalità il mondo del turismo, in particolare i settori degli alberghi e della ristorazione, facendo mancare figure strategiche come: addetti alla pulizia delle camere, camerieri di sala, aiuti cuoco. Il tema è ormai al centro di un confronto nazionale, si ... Leggi su noinotizie (Di martedì 4 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da, rappresenta il primo banco di prova per la nuova stagione turistica 2023, le prenotazioni soprattutto nei ristoranti inducono ad un certo ottimismo. Tuttavia, anche quest’anno le imprese del settore dell’ospitalità e della ristorazione si preparano ad accogliere la clientela dovendo fare i conti con la problematica della carenza di, una difficoltà che si ripropone ormai da qualche anno e che è diventata una carenza strutturale. La pandemia ha svuotato di professionalità il mondo del, in particolare i settori degli alberghi e della ristorazione, facendo mancare figure strategiche come: addetti alla pulizia delle camere, camerieri di sala, aiuti cuoco. Il tema è ormai al centro di un confronto nazionale, si ...

