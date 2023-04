Tajani: “Proposta sulla lingua italiana? Mussolini non c’entra, ha fatto più danni che cose utili” (Di martedì 4 aprile 2023) La Proposta di legge sull’uso della lingua italiana che ha come primo firmatario Fabio Rampelli “è parlamentare” e “non del governo” ma “non credo c’entri con Mussolini“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda alla stampa estera sulla Proposta del vicepresidente della Camera. “Non è una mia Proposta di legge, né del governo. La difesa della lingua italiana non ha nulla a che vedere con Mussolini – ha aggiunto Tajani – Il fascismo è finito nel ’45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda”. “Le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato. E non è che tutto ciò che riguarda l’Italia ha a che vedere con il fascismo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Ladi legge sull’uso dellache ha come primo firmatario Fabio Rampelli “è parlamentare” e “non del governo” ma “non credo c’entri con“. Così il ministro degli Esteri, Antonio, rispondendo a una domanda alla stampa esteradel vicepresidente della Camera. “Non è una miadi legge, né del governo. La difesa dellanon ha nulla a che vedere con– ha aggiunto– Il fascismo è finito nel ’45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda”. “Le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato. E non è che tutto ciò che riguarda l’Italia ha a che vedere con il fascismo. ...

