Tajani: la difesa della lingua italiana non c'entra niente con Mussolini (Di martedì 4 aprile 2023) Quella di non utilizzare parole straniere nella lingua italiana "è una proposta di legge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato: ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Quella di non utilizzare parole straniere nella"è una proposta di legge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Oggi il 74mo anniversario del Patto Atlantico. L’Italia,tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sosteg… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini h… - SirBurt3 : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatt… - ClaudioBollenti : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatt… - mariuskrossi1 : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatt… -