Taiwan: Usa ottengono accesso a quattro nuove basi militari filippine (Di martedì 4 aprile 2023) Manila, 4 apr. (Adnkronos) - Le filippine hanno identificato quattro nuove basi militari a cui gli Stati Uniti avranno accesso, tre delle quali su un'isola vicina a Taiwan. Secondo gli analisti, le nuove basi fanno parte delle opzioni Usa di sicurezza nell'area indo-pacifica, tra le crescenti preoccupazioni per l'atteggiamento territoriale aggressivo della Cina nella regione. Delle quattro basi, tre si trovano sull'isola principale di Luzon, vicino a Taiwan, e una nella provincia di Palawan nel Mar Cinese Meridionale. Le nuove sedi, aperte nell'ambito dell'Enhanced Defence Cooperation Arrangement del 2014, consentiranno agli Stati Uniti di ruotare le truppe in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Manila, 4 apr. (Adnkronos) - Lehanno identificatoa cui gli Stati Uniti avranno, tre delle quali su un'isola vicina a. Secondo gli analisti, lefanno parte delle opzioni Usa di sicurezza nell'area indo-pacifica, tra le crescenti preoccupazioni per l'atteggiamento territoriale aggressivo della Cina nella regione. Delle, tre si trovano sull'isola principale di Luzon, vicino a, e una nella provincia di Palawan nel Mar Cinese Meridionale. Lesedi, aperte nell'ambito dell'Enhanced Defence Cooperation Arrangement del 2014, consentiranno agli Stati Uniti di ruotare le truppe in un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jdstreamscom : RT @sole24ore: ?? #Taiwan, jet e navi cinesi in vista dell’incontro McCarthy-Tsai. L’ira della #Cina per il vertice in California: «Ripetere… - MaurilioVitto : @giostro Ma Taiwan non è un 'piccolo paese', è un'isola della Cina. Nemmeno l'ONU la riconosce come stato. Anness… - Euro_comunica : Taiwan, aumenta la tensione tra Cina e Usa - DanieleF76 : Quella sui #microchip è una vera e propria guerra tecnologia e commerciale tra #USA e #Cina, con #Taiwan al centro,… - MaurilioVitto : Ma nel frattempo armano Taiwan e minacciano la Cina dal non tentare la riunificazione. Come tanti non riescano a v… -