Taiwan | Taipei | ' 20 aerei e 3 navi militari cinesi attorno all' isola'

(Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr. (Adnkronos) - Il presidente diTsai Ing-wen ha confermato che incontrerà lo speaker della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy domani, durante la sua sosta in California. Il ministero della Difesa diha comunicato la presenza di 20e di 3nei pressi dell'nelle ultime 24 ore. Ieri la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha ribadito l'opposizione della Cina all'incontro. "Ci opponiamo fermamente a qualsiasi forma di interazione e contatto ufficiale tra gli Stati Uniti e le autorità di", ha detto Mao durante una conferenza stampa, aggiungendo che la Cina adotterà misure risolute per "salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale".

