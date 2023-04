Tabellone Wta Charleston 2023 | Pegula cerca il trionfo in patria | Bencic difende il titolo

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilprincipale del Wta 500 di, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra verde della South Carolina. Jessicaè la prima favorita del seeding e proverà a trionfare in, ma sono tante le pretendenti al. A partire da Belinda, qui vincitrice dodici mesi fa, mentre la seconda testa di serie Ons Jabeur cercherà di uscire da un momento abbastanza complicato sia dal punto di vista fisico che di conseguenza anche sotto il piano dei risultati. Da segnalare il ritorno in campo di Elina Svitolina dopo la gravidanza. Nessun’azzurra al via, con Trevisan e Cocciaretto che si sono cancellate nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del torneo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 500 ...

Situazione che rimane sospesa invece per la, che attende la risoluzione del caso Peng Shuai per riportare le competizioni in Cina. Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US ...Anche la testa di serie n°11 Anhelina Kalinina , n°30, saluta subito il torneo, battuta 7 - 6(6)... Fuori anche la n°10 delShuai Zhang , eliminata 6 - 4 1 - 6 6 - 3 da Julia Grabher . A ...... vincendo prima due partite a livello Slam e adesso si è presa la soddisfazione di battere la numero 80 del mondo al primogiocato dal 2021. Con questo successo è certa di salira almeno ...

Il ligure dopo il match vinto con Giannessi a Estoril: “In giornata posso ancora battere chiunque” 36 anni e ancora voglia di provare a mettersi in ballo. Fabio Fognini non vuole demordere e, dopo un ...Prima giornata del Copa Colsanitas presented by Zurich a Bogotà (Colombia) e subito una sorpresa eccellente, quella dell’eliminazione della testa di serie numero 3 del tabellone, Nuria Parrizas-Diaz.