Tabellone Atp Estoril 2023 | Ruud prima testa di serie | ci sono Fognini e altri tre azzurri

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilprincipale del torneo Atp 250 di. In Portogallo entra nel vivo la stagione su terra rossa in Europa, con un torneo che vede comediil norvegese Casper. Dall’altra parte del main draw invece c’è ladinumero 2, ovvero Hubert Hurkacz. Per quanto riguarda l’Italia,quattro gliattesi al via: Fabioattende un qualificato, mentre Marco Cecchinato al primo turno se la dovrà vedere con Diego Schwartzmann. Spazio anche ai più giovani Giulio Zeppieri e Luca Nardi, rispettivamente opposti a Sousa e Kecmanovic. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI IL(1)ByeZeppieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Due su due! Anche Riccardo Bonadio strappa il pass per il main draw del torneo Atp 250 di Marrakech! Il tennista friul… - BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Andrea Vavassori si qualifica per il tabellone principale del torneo Atp 250 di Marrakech. Quarto main draw nel circui… -

Il taggiasco, attualmente numero 97 del ranking, dopo la vittoria al primo turno del torneo ... Sto lottando per continuare ad essere innei grandi tornei". Infine, parla anche del ...... 2023 Nadal, uscito per la prima volta in quasi 18 anni dalla top - 10, è fermo ai box per uno ... Seguiranno poi il Mutua Madrid Open e gli Internazionali BNL d'Italia, entrambi con...Il 29enne di San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenonte, infatti ha debuttato per la prima volta in unprincipalesoltanto un paio di mesi fa a Santiago, e si è rivelato un torneo ...

ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner, che beffa! Sarà n.8 del ranking, ma non avrà un bye al 1° turno OA Sport

che gli ha permesso di riprendersi anche il primato del ranking ATP fino alla sconfitta contro Sinner. Le brutte notizie per il Masters 1000 di Montecarlo non finiscono qui, in quanto non sarà ...8 nel ranking ATP, sarebbe stato invece testa di serie n.9 nel Masters1000 di Montecarlo, perché chiaramente si tiene conto della classifica della settimana precedente per stilare il tabellone di un ...