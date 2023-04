Svezia | la Corte Suprema autorizza il rogo del Corano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Svezia, la Corte Suprema e il rogo del Corano: annulla il divieto imposto dalla polizia - RiccardoDeias : Continuo a pensare che sia un gesto maleducato 1) Non risolve i problemi di integrazione/immigrazione 2) Non all… - patriziarutigl1 : RT @RaiNews: A Febbraio la Polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciare una copia del testo sacro, davanti all'ambasciata irachen… - RaiNews : A Febbraio la Polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciare una copia del testo sacro, davanti all'ambasci… - Radio1Rai : ??#Svezia La Corte suprema ha annullato la decisione della polizia di vietare di bruciare il Corano. A febbraio la p… -

Per l'occasione 'sono stati lanciati vari appelli internazionali a commettere attentati in', ha aggiunto Trehörning. TI POTREBBE INTERESSAREDal 2014 lacostituzionale ha fatto decadere il divieto di fecondazione eterologa nel nostro ... Gran Bretagna, Spagna, Belgio,, Australia e Stati Uniti accettano alla fecondazione donne ...Si tratta di: Danimarca; Norvegia;. Infine, ci sono tre Stati un cui il suicidio assistito è ... È stata lacostituzionale, con una storica sentenza del 2019 [1] , a decidere che non può ...

Svezia: Corte Suprema toglie il divieto di bruciare il Corano RaiNews

In Svezia la Corte Suprema svedese ha annullato la decisione della polizia di vietare di bruciare il Corano: lo ha reso noto la stessa Corte. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta ...La Corte Suprema svedese ha annullato la decisione della polizia ... Per l'occasione "sono stati lanciati vari appelli internazionali a commettere attentati in Svezia", così Susanna Trehörning, ...