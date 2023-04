Svezia | autorizzato il rogo del Corano

(Di martedì 4 aprile 2023) Il divieto ai roghi delnon è valido. Lo ha stabilito la magistratura svedese, che ha annullato la decisione presa a febbraio dalla polizia di vietare due manifestazioni per bruciare il testo sacro dell’Islam. Il divieto era stato imposto dopo una protesta tenuta a gennaio di fronte all’ambasciata turca di Stoccolma, in cui era stato appunto bruciato il. Un’azione che aveva reso la“un obiettivo di priorità più alta per attacchi” terroristici secondo la polizia, che aveva quindi deciso di vietare altre due manifestazioni di fronte all’ambasciata turca e iraniana. Secondo la Suprema corte amministrativa dellainvece, i rischi per la sicurezza non erano sufficienti per limitare il diritto di manifestare. La sentenza arriva nello stesso giorno in cui il Servizio di sicurezza svedese ha ...

Bruciare il Corano in Svezia non è reato. Lo ha stabilito la Corte Suprema ... in particolare perché Paludan era stato autorizzato dalla polizia svedese a svolgere la protesta. La Turchia aveva dunque ...A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciarne una copia davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma ...