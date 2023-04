Svezia, arrestate 5 persone collegate al terrorismo islamico: stavano progettando un attentato (Di martedì 4 aprile 2023) Cinque persone vicine al terrorismo di matrice islamica sono state arrestate oggi in Svezia dai servizi segreti svedesi per aver pianificato un attacco terroristico in risposta alle azioni del politico di destra Rasmus Paludan, che aveva bruciato una copia del Corano durante una manifestazione a Stoccolma. Contestualmente sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari. L’indagine preliminare è condotta dalla polizia di sicurezza, la cosiddetta Sapo, sotto la direzione dei pubblici ministeri presso l’Unità di sicurezza nazionale. I servizi segreti svedesi del Sapo, il Säkerhetspolisen sottolineano, tramite un comunicato che “l’operazione è stata condotta grazie a un lavoro intenso da parte dell’intelligence e della polizia” nelle località di Eskilstuna, Linkping e Strangnas. Inoltre gli 007 svedesi hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Cinquevicine aldi matrice islamica sono stateoggi indai servizi segreti svedesi per aver pianificato un attacco terroristico in risposta alle azioni del politico di destra Rasmus Paludan, che aveva bruciato una copia del Corano durante una manifestazione a Stoccolma. Contestualmente sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari. L’indagine preliminare è condotta dalla polizia di sicurezza, la cosiddetta Sapo, sotto la direzione dei pubblici ministeri presso l’Unità di sicurezza nazionale. I servizi segreti svedesi del Sapo, il Säkerhetspolisen sottolineano, tramite un comunicato che “l’operazione è stata condotta grazie a un lavoro intenso da parte dell’intelligence e della polizia” nelle località di Eskilstuna, Linkping e Strangnas. Inoltre gli 007 svedesi hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elenapeter71 : RT @TrueReportNet: ???? 5 persone arrestate a seguito di un fallito complotto terroristico in Svezia: rappresaglia per la copia del Corano b… - Veleno_Q_B : RT @TrueReportNet: ???? 5 persone arrestate a seguito di un fallito complotto terroristico in Svezia: rappresaglia per la copia del Corano b… - TrueReportNet : ???? 5 persone arrestate a seguito di un fallito complotto terroristico in Svezia: rappresaglia per la copia del Cor… -