Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giaroun : RT @_AliveUniverse: La #NASA ha finalmente svelato l'equipaggio della missione #Artemis 2, la prima missione che nel dicembre 2024, dopo ol… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: La #NASA ha finalmente svelato l'equipaggio della missione #Artemis 2, la prima missione che nel dicembre 2024, dopo ol… - _AliveUniverse : La #NASA ha finalmente svelato l'equipaggio della missione #Artemis 2, la prima missione che nel dicembre 2024, dop… - glooit : Generazione Artemis, svelato l’equipaggio che tornerà sulla Luna a distanza di 50 anni leggi su Gloo… -

Ascolta l'articolo La NASA hal'di Artemis 2 che riporterà l'uomo ad orbitare intorno alla Luna. Analizziamo la missione e chi sono i 4 astronauti L'annuncio tanto atteso è arrivato: la NASA ha scelto i 4 ......l'Agenzia Spaziale Canadese CSA hannoi nomi dei quattro astronauti che viaggeranno a bordo della capsula Orion nell'ambito della missione Artemis 2. Sarà il primo test di volo con...Così , a 52 anni dall'ultima missione di sbarco lunare, dell'Apollo 17 sempre in un dicembre, quello del 1972, eccol'che per primo effettuerà il viaggio Terra - Luna e ritorno ...

Svelato l'equipaggio di Artemis II, che viaggerà verso la Luna DDay.it

(Periodico Daily) La Nasa ha svelato l’equipaggio scelto per la missione Artemis II, che nel 2024 ricondurrà gli astronauti sulla Luna per la prima volta dall’ultima missione Apollo del 1972.La Nasa ha svelato l’equipaggio scelto per la missione Artemis II, che nel 2024 ricondurrà gli astronauti sulla Luna per la prima volta dall’ultima missione Apollo del 1972. Si tratta di tre uomini e, ...