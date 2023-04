Superman | Legacy | svelato il villain del reboot diretto da James Gunn? RUMOR

(Di martedì 4 aprile 2023) Emergono nuove indiscrezioni sul gruppo di cattivi che l'uomo d'acciaio dovrà affrontare nel nuovo film del DC Universe in arrivo nel 2025. I casting pernon sono ancora ufficialmente iniziati, ma l'attesa dei fan è alle stelle per vedere sul grande schermo la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio. Nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni sul, o meglio sul gruppo di, che appariranno nel nuovo film del DC Universe. Secondo l'insider KC Walshse la vedrà contro The Authority, una squadra di supereroi cupa e violenta vista nella serie a fumetti Stormwatch. Considerato comeabbia anche annunciato un film su di loro, che si preannuncia essere il più cupo e dark del DC Universe, le speculazioni potrebbero …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #JamesGunn parla del tono di #SupermanLegacy e del momento di stanca dei cinecomics - GianlucaOdinson : Superman: Legacy, alcuni rumor suggeriscono un gruppo di villain per il film - - Matioski : Alle 17:00, il Torrido Duo (Matioski & l'UomoCheSapevaTroppo) scende nelle strade per sconfiggere la criminalità e… - aftgwh0re : improvvisamente sono interessata a superman legacy - badtasteit : #SupermanLegacy, James Gunn sta scrivendo delle 'liste private' di potenziali attori -

I casting pernon sono ancora ufficialmente iniziati, ma l'attesa dei fan è alle stelle per vedere sul grande schermo la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio. Nel frattempo sono emerse nuove ...... come vi abbiamo raccontato, ma anche del suo prossimo impegno per i DC Studios,. LEGGI - James Gunn torna a parlare della "stanchezza da film di supereroi" ' Ho imparato così tanto ...... dei parchi a tema , del videogioco Hogwartse dello spettacolo teatrale Harry Potter ... Non abbiamo un film suda 13 anni. Non facciamo un film di Harry Potter da 15 anni. I ...

Superman: Legacy avrà un tono molto diverso da Guardiani della Galassia, secondo James Gunn BadTaste.it Cinema

I casting per Superman: Legacy non sono ancora ufficialmente iniziati, ma l'attesa dei fan è alle stelle per vedere sul grande schermo la nuova iterazione dell'uomo d'acciaio. Nel frattempo sono ...Il regista e sceneggiatore è tornato a parlare dell'attesissimo Superman: Legacy in un'intervista in cui ha detto addio ai Marvel Studios.