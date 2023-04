Superbonus, Rubano (FI): “E’ stato come il doping, causata una bolla gigantesca” (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Il Superbonus è stato come il doping, generando una bolla gigantesca che inevitabilmente era destinata a scoppiare: un meccanismo da Paese del Bengodi più che da economia reale”. Lo ha detto nell’Aula della Camera in dichiarazione di voto sul dl Superbonus, Francesco Maria Rubano deputato di Forza Italia capogruppo in Commissione Finanze. “La montagna di debito generata a carico dello stato, secondo Confedilizia, ammonta a 120 miliardi di euro, dei quali il 60% riguardano il Superbonus. Già questa esposizione avrebbe giustificato un intervento riparatore. A renderlo inevitabile è giunta la nuova classificazione del deficit sui crediti d’imposta adottata da Eurostat e recepita da Istat. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ilil, generando unache inevitabilmente era destinata a scoppiare: un meccanismo da Paese del Bengodi più che da economia reale”. Lo ha detto nell’Aula della Camera in dichiarazione di voto sul dl, Francesco Mariadeputato di Forza Italia capogruppo in Commissione Finanze. “La montagna di debito generata a carico dello, secondo Confedilizia, ammonta a 120 miliardi di euro, dei quali il 60% riguardano il. Già questa esposizione avrebbe giustificato un intervento riparatore. A renderlo inevitabile è giunta la nuova classificazione del deficit sui crediti d’imposta adottata da Eurostat e recepita da Istat. ...

