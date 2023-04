Superbonus | primo sì al decreto legge Bagarre in aula per la ridicola sceneggiata del M5S

(Di martedì 4 aprile 2023) Arriva ilsì al dl. La Camera l’ha approvato con 172 voti a favore, 114 contrari e un astenuto. Un provvedimento importante, che ha sanato le criticità e che ora passa all’esame del Senato. Ma i Cinquestelle non hanno perso l’occasione di dar vita a una, provocando lain. Dopo che il presidente Lorenzo Fontana ha proclamato il risultato della votazione, infatti, alcuni deputati M5S hanno tirato fuori dei caschi anti infortunistica, gli stessi che avevano mostrato al termine della dichiarazione di voto del rappresentante del loro gruppo. Un gesto che ha provocato molte reazioni. Sono volate parole grosse e il fracasso era tale che a Fontana non è rimasto altro da fare se non sospendere brevemente la seduta., ...

Seduta lampo, al Senato, dopo che la capigruppo riunita nelpomeriggio ha 'ridefinito il calendario dei lavori dell'Assemblea', come ha spiegato la ...per domani l'esame del Dl...

Semaforo verde al decreto legge Superbonus dalla Camera ma non senza rumore. Il testo è stato approvato in prima lettura con 172 voti a favore (114 contrari ed un astenuto), tra le proteste di alcuni ...Roma, 4 apr (Adnkronos) – Seduta lampo, al Senato, dopo che la capigruppo riunita nel primo pomeriggio ha "ridefinito il ... dovrebbero prevedere per domani l'esame del Dl superbonus approvato oggi ...