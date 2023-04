Sul rispetto dell’avversario da parte di Spalletti esiste una letteratura fiorente (Damascelli) (Di martedì 4 aprile 2023) Sul Giornale Tony Damascelli scrive di Napoli che si sta rovinando la festa e si sofferma anche su Luciano Spalletti e sul suo diverbio con Maldini. Una sconfitta non può dis-fare primavera ma crea incertezze improvvise e toglie la maschera, non quella di Osimhen, ma al carattere dell’allenatore i cui fili scoperti spuntano puntualmente al primo accenno di difficoltà. Sulla professionalità del certaldese nessun dubbio, sulla sua educazione e rispetto dell’avversario, soprattutto quello sconfitto, esiste, contrario,una letteratura fiorente. La breve baruffa con Maldini e Leao, nel tunnel dello spogliatoio, ribadisce lo storico del tecnico capolista ma è paradossale di come il Napoli e Napoli siano capaci di rovinare una festa sicura, direi garantita al limone per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Sul Giornale Tonyscrive di Napoli che si sta rovinando la festa e si sofferma anche su Lucianoe sul suo diverbio con Maldini. Una sconfitta non può dis-fare primavera ma crea incertezze improvvise e toglie la maschera, non quella di Osimhen, ma al carattere dell’allenatore i cui fili scoperti spuntano puntualmente al primo accenno di difficoltà. Sulla professionalità del certaldese nessun dubbio, sulla sua educazione e, soprattutto quello sconfitto,, contrario,una. La breve baruffa con Maldini e Leao, nel tunnel dello spogliatoio, ribadisce lo storico del tecnico capolista ma è paradossale di come il Napoli e Napoli siano capaci di rovinare una festa sicura, direi garantita al limone per ...

