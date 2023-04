Sud Pontino / Bonus energia: 150 euro una tantum, ecco chi può fare domanda e tutti gli altri dettagli (Di martedì 4 aprile 2023) SUD Pontino – È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la richiesta del Bonus energia: 150 euro una tantum per il pagamento delle utenze domestiche. Possono fare domanda i cittadini residenti nei Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola e Monte San Biagio, con un ISEE in corso L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 4 aprile 2023) SUD– È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la richiesta del: 150unaper il pagamento delle utenze domestiche. Possonoi cittadini residenti nei Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola e Monte San Biagio, con un ISEE in corso L'articolo Temporeale Quotidiano.

