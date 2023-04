Su che canale vedere Juventus-Inter? C’è la diretta gratis e in chiaro: programma, orari, tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi prende il via ufficialmente la fase clou della Coppa Italia 2022-2023. Questa sera con Juventus-Inter (ore 20.45), infatti, scatterà il programma delle semifinali che, dall’altra parte del tabellone, prevede anche il duello tra Cremonese e Fiorentina che, invece, inizieranno domani il loro doppio confronto. Si inizierà, come detto, con il match di andata dell’Allianz Stadium di Torino, che metterà di fronte le due grandi rivali, reduci dal “Derby d’Italia” che si è disputato prima della sosta per le nazionali e che ha visto il successo dei bianconeri allenati da mister Max Allegri grazie alla rete di Filip Kostic. L’ultimo precedente tra le due squadre in Coppa Italia è avvenuto nell’atto finale della scorsa edizione con il successo dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi per 4-2 al termine dei tempi supplementari. Vedremo, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi prende il via ufficialmente la fase clou della Coppa Italia 2022-2023. Questa sera con(ore 20.45), infatti, scatterà ildelle semifinali che, dall’altra parte del tabellone, prevede anche il duello tra Cremonese e Fiorentina che, invece, inizieranno domani il loro doppio confronto. Si inizierà, come detto, con il match di andata dell’Allianz Stadium di Torino, che metterà di fronte le due grandi rivali, reduci dal “Derby d’Italia” che si è disputato prima della sosta per le nazionali e che ha visto il successo dei bianconeri allenati da mister Max Allegri grazie alla rete di Filip Kostic. L’ultimo precedente tra le due squadre in Coppa Italia è avvenuto nell’atto finale della scorsa edizione con il successo dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi per 4-2 al termine dei tempi supplementari. Vedremo, ...

