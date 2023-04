Studio Ambrosetti, mercato italiano Smart Building vale 130 mld (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – vale 130 miliardi di euro il mercato italiano dello Smart Building. A rilevarlo è la Community Smart Building di The European House – Ambrosetti che ha mappato, per la prima volta in Italia, la filiera estesa dell’Edificio Intelligente. Stando all’analisi, la filiera coinvolge 350 mila aziende su tutto il territorio italiano, le cui attività direttamente collegate alla dimensione dell’Edificio Intelligente, generano ben oltre 100 miliardi di euro di fatturato e sostengono oltre 600 mila occupati. Gli analisti rilevano che l’investimento nella filiera dello Smart Building ha un effetto moltiplicatore sull’economia: per ogni 100 euro di investimento diretto nella filiera si attivano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) –130 miliardi di euro ildello. A rilevarlo è la Communitydi The European House –che ha mappato, per la prima volta in Italia, la filiera estesa dell’Edificio Intelligente. Stando all’analisi, la filiera coinvolge 350 mila aziende su tutto il territorio, le cui attività direttamente collegate alla dimensione dell’Edificio Intelligente, generano ben oltre 100 miliardi di euro di fatturato e sostengono oltre 600 mila occupati. Gli analisti rilevano che l’investimento nella filiera delloha un effetto moltiplicatore sull’economia: per ogni 100 euro di investimento diretto nella filiera si attivano ...

