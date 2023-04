Studentessa violentata in ambulanza: soccorritore condannato a 10 anni (Di martedì 4 aprile 2023) Dieci anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Bari nei confronti di un Gaetano Notaro, un ragazzo di 36 anni arrestato nel gennaio del 2022 con l'accusa di aver violentato in ambulanza una Studentessa che aveva... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Diecidi reclusione. Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Bari nei confronti di un Gaetano Notaro, un ragazzo di 36arrestato nel gennaio del 2022 con l'accusa di aver violentato inunache aveva...

