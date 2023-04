Studentessa UniFe a Mattarella | Sistema basato su performance malato | basta suicidi

(Di martedì 4 aprile 2023) (Agenzia Vista) Ferrara, 04 aprile 2023 "Chiediamo che il nostro Paese consideri il benessere psicologico diritto fondamentale dell'individuo al pari della salute fisica sia con l'introduzione della figura dello psicologo di base, ma soprattutto con una riforma sistemica che decostruisca i pilastri meritocratici. Non siamo più disposti ad accettare senso di inadeguatezza, depressione o perfinoa causa delle condizioni imposte da unche baratta la persona per la". Lo ha detto Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti di, durante l'inaugurazione dell'Anno accademico, alla presenza del PresidenteFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha detto Alessandra De Fazio , presidente del consiglio degli studenti di, intervenendo all'apertura dell'anno accademico alla presenza del presidente Mattarella e del ministro Anna Maria ...... tante collaborazioni come quelle con il Laboratorio di Studi Urbani die l'Istituto di ... Luoghi come La Resistenza, in grado di mettere seduti allo stesso tavolo unauniversitaria ...Lo ha detto Alessandra De Fazio , presidente del consiglio degli studenti di, intervenendo all'apertura dell'anno accademico alla presenza del presidente Mattarella e del ministro Anna Maria ...

Studentessa UniFe a Mattarella: "Sistema basato su performance ... La7

Così Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti di Unife. «Non siamo più disposti ad accettare senso di inadeguatezza, depressione o perfino suicidi a causa delle condizioni imposte ...Lo ha detto Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti di Unife, intervenendo all'apertura dell'anno accademico alla presenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro Anna ...