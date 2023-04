Studentessa a Mattarella, sistema malato, basta suicidi (Di martedì 4 aprile 2023) "Chiediamo che il nostro Paese consideri il benessere psicologico diritto fondamentale dell'individuo al pari della salute fisica sia con l'introduzione della figura dello psicologo di base, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "Chiediamo che il nostro Paese consideri il benessere psicologico diritto fondamentale dell'individuo al pari della salute fisica sia con l'introduzione della figura dello psicologo di base, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una studentessa a Mattarella: 'Si consideri il benessere psicologico diritto fondamentale, non siamo più disposti a… - x11gs : RT @Agenzia_Ansa: Una studentessa a Mattarella: 'Si consideri il benessere psicologico diritto fondamentale, non siamo più disposti ad acce… - ilfattovideo : Ferrara, la studentessa a Mattarella: “Viviamo in un sistema malato che baratta la persona per la performance” - infoitinterno : Studentessa UniFe a Mattarella: 'Sistema basato su performance malato, basta suicidi' - PappaletteraF : RT @Agenzia_Ansa: Una studentessa a Mattarella: 'Si consideri il benessere psicologico diritto fondamentale, non siamo più disposti ad acce… -