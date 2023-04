Stromae si ferma di nuovo | il cantante annulla tutti i concerti | «La mia salute non mi permette di incontrarvi»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023)ha cancellatoi suoifino alla fine di maggio per le sue condizioni di. Lo ha annunciato lo stessobelga con un post sul suo account Twitter. «Devo rassegnarmi al fatto che la miapurtroppo non midi continuare aper il momento», ha scritto. Ha poi espresso la sua «profonda tristezza» per i fan augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile. Tantissimi e da tutto il mondo i messaggi di supporto sotto il post. L’artista aveva già cancellato sei date dinelle ultime due settimane. Idel 22, 23 e 24 marzo previsti a Strasburgo e Amnéville erano statiti, più altri 3 spettacoli allo ...