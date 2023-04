"Striscia la Notizia", Gerry Scotti e Michelle Hunziker nonni rap (Di martedì 4 aprile 2023) Un inizio scoppiettante a 'Striscia la Notizia'. Lunedì 3 aprile Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno aperto la puntata in versione nonni rap e il risultato è stato tutto da ridere. ' Da quando sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Un inizio scoppiettante a 'la'. Lunedì 3 aprilehanno aperto la puntata in versionerap e il risultato è stato tutto da ridere. ' Da quando sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonin92413762 : 'Striscia la notizia', non solo scontrini: la società del bar dell'Agenzia delle Entrate non deposita neppure i bil… - lucasardella7 : Ci vediamo sabato a Striscia la notizia - SPHYLLO : @mattino5 chissa che giudizio vi da IL BUON DIO VEDENDO IL VOSTRO SKIFO!? IN STUDIO E DA QUELLA SIGNORA GUARDATEVI… - Picinali_M : RT @cavicchioli: Marco Camisani Calzolari a Striscia la Notizia spiega perchè il Garante si è scagliato contro ChatGPT. Ecco il video: h… - cavicchioli : Marco Camisani Calzolari a Striscia la Notizia spiega perchè il Garante si è scagliato contro ChatGPT. Ecco il vi… -