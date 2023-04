Stretta in Iran | niente scuola per chi non porta il velo

(Di martedì 4 aprile 2023)istruzione per chi nonil. Il governo di Teheran ribadisce la tolleranza zero per le studentesse che trasgrediscono alla legge che impone di indossare in pubblico l'hijab, in vigore ...

Il governo di Teheran ribadisce la tolleranza zero per le studentesse che trasgrediscono alla legge che impone di indossare in pubblico l'hijab, in vigore indalla fondazione della Repubblica ...Lo rende noto il portale di dissidenti iranianiInternational facendo sapere che anche il ministero della Sanità ha dichiarato in un comunicato che le università legate al ministero non ...Il massimo della notorietà, quelle proteste, l'avevano raggiunta con molte probabilità con i Mondiali di calcio in Qatar , cui aveva partecipato anche la Nazionale dell', tra polemiche sull'inno ...

Stretta in Iran: "Niente scuola per le ragazze senza il velo" ilGiornale.it

Niente istruzione per chi non porta il velo. Il governo di Teheran ribadisce la tolleranza zero per le studentesse che trasgrediscono alla legge che impone di indossare in pubblico l'hijab, in vigore ...In Iran le giovani studentesse sono obbligate a portare il velo se vogliono proseguire i loro studi scolastici ...