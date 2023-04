Street Fighter cambia forma | il franchise si espande tra film e serie tv

(Di martedì 4 aprile 2023)nasce come videogioco. Il successo del titolo del 1987 è stato così grande da aprire la strada ad altri sei amatissimi titoli. Finalmente, dopo anni di attesa, ilpotrebbe assumere unainaspettata. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un annuncio impossibile da ignorare. Legendary Entertainment, famosa per essere una casa produttrice di spicco, ha acquistato i diritti per trasre il picchiaduro in un prodotto televisivo o cinematografico. Al momento, sembra sia in corso la realizzazione di un lungometraggio. Capcom, responsabile della produzione dei giochi, sta collaborando al progetto che, almeno sulla carta, pare avere tutte le carte in regola per suscitare tante emozioni. Non ci sono ancora dettagli sulla trama o sugli attori. Probabilmente, per rendere ...

I diritti di Street Fighter hanno una nuova casa: si tratta di Legendary Entertainment, casa di produzione dietro a diversi successi come i film di Nolan tra cui Batman Begins e Inception e poi tra ...Non sono stati annunciati ne cast ne ulteriori dettagli. Dal lancio dell’iconico franchise nel 1987, Street Fighter ha venduto più di 49 milioni di unità in tutto il mondo, diventando uno dei ...