“StraMorgan” | perché Madame e Mengoni lo snobbano e dicono no a Morgan

Leggi su dilei

(Di martedì 4 aprile 2023) Neanche il tempo di tornare in Rai, con un programma tutto suo, che già cominciano i problemi per. Il poliedrico artista, che sarà al timone, per quattro puntate, del suo, ha dichiarato che due ospiti hanno rifiutato di partecipare al suo programma:e Marco. Il motivo? Le feroci critiche diverso i due cantanti dopo il Festival di Sanremo 2023, letteralmente fatto a brandelli da lui in vari episodi e interviste.: “non vogliono venire nel mio programma” Ci dispiace dirlo, ma dove c’èci sono guai. Ogni sua partecipazione televisiva porta dietro un mare di polemiche, sin dai tempi del suo debutto come giudice di X Factor, sino alla sua ultima ...