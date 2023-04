Stop al Biodigestore a Caserta | dalla Regione ingiunzione sui fondi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Assurto a tema principale delle Comunali 2021, e difeso strenuamente dal sindaco-candidato che poi quelle elezioni le vinse, ildi, ovvero l’impianto per il trattamento dei rifiuti umidi che il Comune doveva realizzare, conregionali, in località Ponteselice, a non molta distanza in linea d’ariaReggia Vanvitelliana, è lentamente scomparso dai radar, essendo molto divisivo e attirandosi le critiche di tante associazioni cittadine, per poi diventare quasi un boomerang per l’amministrazione retta da Carlo Marino, che per ora sembra aver accantonato il progetto. Un anno fa larevocò infatti i, dal momento che il Comune non aveva fornito tutta una serie di chiarimenti richiesti ...