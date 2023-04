Stoltenberg: oggi data storica con la adesione della Finlandia alla Nato (Di martedì 4 aprile 2023) Si apre 'una settimana storica' per la Nato, con l'ingresso ufficiale, oggi, della Finlandia come 31esimo membro dell'Alleanza, nel processo di adesione più rapido che sia mai stato completato. Resta ancora da risolvere la controversia fra la Turchia e la Svezia, prima di poter accogliere anche Stoccolma nella Nato, e si prosegue a lavorare in questo senso. Ma sarebbe sbagliato pensare che la Svezia sia stata 'lasciata sola': in realtà è già fortemente integrata a tutti i livelli nell'Alleanza, e lo sarà ancora di più ora che vi partecipa la Finlandia, con cui ha rapporti strettissimi. E' il messaggio principale che ha dato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.Il segretario ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) Si apre 'una settimana' per la, con l'ingresso ufficiale,come 31esimo membro dell'Alleanza, nel processo dipiù rapido che sia mai stato completato. Resta ancora da risolvere la controversia fra la Turchia e la Svezia, prima di poter accogliere anche Stoccolma nella, e si prosegue a lavorare in questo senso. Ma sarebbe sbagliato pensare che la Svezia sia stata 'lasciata sola': in realtà è già fortemente integrata a tutti i livelli nell'Alleanza, e lo sarà ancora di più ora che vi partecipa la, con cui ha rapporti strettissimi. E' il messaggio principale che ha dato a Bruxelles il segretario generale, Jens.Il segretario ...

