Stoltenberg | ' momento difficile ma Kiev continui le riforme'

(Di martedì 4 aprile 2023) "Incoraggiamo l'Ucraina a intraprendere leanche in questo periodo, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto, la lotta alla corruzione e il rispetto per le minoranze". ...

"L'invito è stato fatto ed è stato ribadito più volte - ha precisato- . Ma per fare progressi su questo fronte è necessario che l'Ucraina sopravviva come Stato sovrano ed è per questo ...Il nuovo ingresso nell'Alleanza, ha proseguito, è la dimostrazione del fatto che "la ... Si tratta di "undavvero storico per la nostra alleanza, per la comunità transatlantica e per ..."Rimaniamo vigili " ha avvertito" monitoriamo da vicino quello che fanno e compieremo ... Il missile Iskander non lascia mai l'atmosfera dalche esso segue una traiettoria ...

Stoltenberg: "Helsinki più sicura, ora tocca alla Svezia". Usa: "Merito di Putin" RaiNews

"L'invito è stato fatto ed è stato ribadito più volte - ha precisato Stoltenberg -. Ma per fare progressi su questo fronte è necessario che l'Ucraina sopravviva come Stato sovrano ed è per questo che ...La bandiera della Finlandia è stata issata nel quartier generale della Nato. "Una nuova era" per il presidente Niinisto.