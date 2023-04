Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : È pazzesco ma rende l’idea. Poiché @_DAGOSPIA_ riprende le notizie dai giornali, scopre anche lei oggi che i proces… - capuanogio : ?? COSA RISCHIA LA JUVE? (special edition) #Juventus #Chiné #stipendi #plusvalenze #Scansuolo - Gazzetta_it : #Juve, in arrivo nuove sanzioni per la manovra stipendi. Salvi solo i giocatori - KillerJoe67 : RT @lucacimini82: Le parole di #Ceferin sono molto gravi. Dobbiamo ancora ricevere l’atto di notifica di chiusura indagine dal procuratore… - salvobonfigli0 : RT @lucacimini82: Le parole di #Ceferin sono molto gravi. Dobbiamo ancora ricevere l’atto di notifica di chiusura indagine dal procuratore… -

ROMA - Le ormai famose partnership tra la Juventus e le altre società - dal Cagliari al Bologna, passando per l'Atalanta, il Sassuolo e la Samp - potrebbero avere ripercussioni anche sull'ultimo ...Non solo plusvalenze e manovre, la Juventus rischia di essere coinvolta in altre situazioni spiacevoli dal punto di vista giudiziario. È infatti stato aperto un fascicolo, per il momento senza ipotesi di reato e senza ...... in attesa poi della seconda mazzata da parte del procuratore Chiné sulla tranche. Non è ... Da qui la professione d'ottimismo in casa, sperando nel ribaltone del 19 aprile, supportato ...

Stipendi Juve, pronti gli avvisi di Chiné: cosa succede adesso Corriere dello Sport

ROMA - Le ormai famose partnership tra la Juventus e le altre società - dal Cagliari al Bologna, passando per l’Atalanta, il Sassuolo e la Samp - potrebbero avere ripercussioni anche sull’ultimo bilan ...La Juventus è sotto attacco, ormai da mesi, nonostante non abbia fatto nulla che ha alterato il campionato. E' una battaglia dura, difficile che comincia a stancare. Le parole ...