Stellantis - Batterie, trattative con Panasonic per una fabbrica in Nord America (Di martedì 4 aprile 2023) Stellantis sarebbe in trattative con la Panasonic per realizzare una fabbrica di Batterie in Nord America. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui i negoziati per la terza gigafactory NordAmericana del gruppo guidato da Carlos Tavares sarebbero in una fase preliminare. Le celle cilindriche. Stellantis, che ha già avviato i lavori per un impianto in Canada con LG e in Usa con Samsung e ha intenzione di annunciare il suo terzo sito entro la fine di giugno, avrebbe scelto l'azienda giapponese come suo nuovo partner per sfruttarne i progressi compiuti nella realizzazione di celle cilindriche: sono più piccole di quelle tradizionali rettangolari o di quelle prismatiche e hanno dei problemi (per realizzare un pacco ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 aprile 2023)sarebbe incon laper realizzare unadiin. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui i negoziati per la terza gigafactoryna del gruppo guidato da Carlos Tavares sarebbero in una fase preliminare. Le celle cilindriche., che ha già avviato i lavori per un impianto in Canada con LG e in Usa con Samsung e ha intenzione di annunciare il suo terzo sito entro la fine di giugno, avrebbe scelto l'azienda giapponese come suo nuovo partner per sfruttarne i progressi compiuti nella realizzazione di celle cilindriche: sono più piccole di quelle tradizionali rettangolari o di quelle prismatiche e hanno dei problemi (per realizzare un pacco ...

