Stefano Bollani in concerto con ‘Piano Solo’

(Di martedì 4 aprile 2023) ROMA –sarà incon “Piano Solo” durante questa estate. “Piano Solo” è un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera. La musica dinon conosce confini, sconfessa i generi musicali e si nutre di tutti quei momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il mondo. Quandosale sul palco con il suo “Piano Solo” esiste una sola regola: rendere omaggio all’arte dell’improvvisazione grazie all’unione sempre nuova di tutte le note messe insieme in questi venti anni di jam session. Ogni volta con un risultato diverso, eppur sempre incredibile. Nel one man show ditutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a ...

sarà in concerto con Piano Solo all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanti il 7 luglio alle 21. Piano Solo è un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni ...La XXXV edizione del Salone del libro, in programma dal 18 al 21 maggio, avrà una pre - inaugurazione mercoledì: un evento in diretta all'Auditorium della Rai con, 'Arrampicarsi sugli ...Quest'anno il titolo sarà: Arrampicarsi sugli specchi - Musica e Parole per Alice ; cone con la partecipazione di Alessandro Baricco e Valentina Cenni . 'Il viaggio meraviglioso di ...

Stefano Bollani in concerto a Porto Recanati il Resto del Carlino

Su MYmovies ONE è ora disponibile una selezione di classici del muto musicati da artisti del calibro di Nicola Piovani, Rita Marcotulli, Stefano Bollani, Danilo Rea, Vittorio Nocenzi del Banco di ...Appuntamento all’Arena Beniamino Gigli il 7 luglio per lo show che non ha scaletta e prevede la partecipazione del pubblico Porto Recanati (Macerata), 4 aprile 2023 – Stefano Bollani sarà in concerto ...