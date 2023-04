Stankovic a sorpresa | “Inter come il Napoli | non mi spiego una cosa!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 aprile 2023) Dejan, attuale allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Twitch alla BoboTV.ha parlato ovviamente della situazione della Serie A e si è anche espresso in particolare sulle differenze tra. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:: “fanno paura” Il calcio italiano è cambiato tantissimo nel corso degli anni. Dal 2012 è finita un’era, è iniziato un altro sport. Si gioca molto di più, c’è un modo completamente diverso di allenarsi. Quest’anno in Europa le squadre italiane stanno facendo molto bene, sono troppo felice. Cosa ne penso della situazione Inzaghi? Non ho problemi a parlare dell’ma non sarebbe corretto, sono ...