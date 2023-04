Stangata per la Curva Nord della Lazio: cosa è stato deciso per i cori (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivata la decisione del giudice sportivo sui cori intonati dai tifosi di Lazio e Roma nelle ultime partite. La Curva Nord biancoceleste era a rischio chiusura per il coro “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff…, romanista vaff…” intonato nel corso del derby contro i giallorossi andato in scena prima della sosta per le nazionali. Il giudice sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, aveva chiesto "ulteriori indagini" sui canti dei tifosi biancazzurri e alla fine è arrivato il dispositivo, atteso proprio per oggi: la Nord è stata chiusa per un turno per "cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa”, ma il settore sarà aperto per la prossima sfida con la Juventus, visto che è stata disposta la ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivata la decisione del giudice sportivo suiintonati dai tifosi die Roma nelle ultime partite. Labiancoceleste era a rischio chiusura per il coro “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff…, romanista vaff…” intonato nel corso del derby contro i giallorossi andato in scena primasosta per le nazionali. Il giudice sportivoLega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, aveva chiesto "ulteriori indagini" sui canti dei tifosi biancazzurri e alla fine è arrivato il dispositivo, atteso proprio per oggi: laè stata chiusa per un turno per "beceri e offensivi, di matrice anche religiosa”, ma il settore sarà aperto per la prossima sfida con la Juventus, visto che è stata disposta la ...

