Stangata Mitrovic, arriva la maxi squalifica dopo la spinta all’arbitro Chris (Di martedì 4 aprile 2023) L’attaccante del Fulham, Aleksander Mitrovic, ha ricevuto una maxi squalifica dopo lo spintone all’arbitro Chris nella partita contro il Manchester United L’attaccante del Fulham, Aleksander Mitrovic, ha ricevuto una maxi squalifica dopo lo spintone all’arbitro Chris nella partita contro il Manchester United. Il serbo ha ricevuto ben 8 giornate, una vera e propria Stangata per lui e per il suo club che non potrà contare sul centravanti per le prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) L’attaccante del Fulham, Aleksander, ha ricevuto unalo spintonenella partita contro il Manchester United L’attaccante del Fulham, Aleksander, ha ricevuto unalo spintonenella partita contro il Manchester United. Il serbo ha ricevuto ben 8 giornate, una vera e propriaper lui e per il suo club che non potrà contare sul centravanti per le prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La stangata a #Mitrovic ?? - calciomercatoit : ?? Otto giornate di squalifica per #Mitrovic in #PremierLeague: l'attaccante del #Fulham tornerà in campo il prossim… - sportli26181512 : Mitrovic, squalifica di 8 giornate per la spinta all'arbitro in Manchester United-Fulham: Stangata per l'attaccante… - sportli26181512 : Stangata #Mitrovic, la spinta all'arbitro costa cara: quante gare salta: Maxi squalifica per l'attaccante serbo del… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Mitrovic, che stangata! Spintone all'arbitro: 8 giornate di squalifica #Mitrovic #PremierLeague #FACup #ManchesterUnite… -

Stangata Mitrovic, la spinta all'arbitro costa cara: quante gare salta Corriere dello Sport Fulham, maxi stangata per Mitrovic: 8 turni di squalifica per il serbo Saranno 8 le giornate di squalifica per Mitrovic dopo la spinta del giocatore nei confronti dell'arbitro durante l'ultimo match perso in FA CUP dal Fulham contro il Manchester United È arrivata la ... Mitrovic, squalifica di 8 giornate per la spinta all'arbitro in Manchester United-Fulham La stangata per Mitrovic è arrivata nel momento in cui la FA ha appurato la condotta violenta del serbo, inasprendo la squalifica iniziale: da 3 a 8 giornate, con l’aggiunta dell’ammenda da 75mila ... Saranno 8 le giornate di squalifica per Mitrovic dopo la spinta del giocatore nei confronti dell'arbitro durante l'ultimo match perso in FA CUP dal Fulham contro il Manchester United È arrivata la ...La stangata per Mitrovic è arrivata nel momento in cui la FA ha appurato la condotta violenta del serbo, inasprendo la squalifica iniziale: da 3 a 8 giornate, con l’aggiunta dell’ammenda da 75mila ...