Stadio Milan | il PD si oppone alla costruzione di un nuovo impianto

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Partito Democratico sial progetto deldel: vogliono la ristrutturazione di San Siro con l’Inter Questonon s’ha da fare. È la linea del Partito Democratico per ildel, il cui progetto è stato presentato da Cardinale al sindaco Beppe Sala. In una riunione che avverrà dopo Pasqua, i consiglieri dem confermano la loro volontà di tornare alSan Siro con l’Inter. Il capogruppo del PD, Filippo Barberis dice a La Repubblica: «La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull’area dell’attualesuperando l’ipotesi de La Maura». A supporto c’è anche parte dei Verdi, che hanno già protestato per l’impatto ambientale che comporterebbe un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Dopo la partita #Leao sotto la #Curva del #Milan, canta e balla il suo coro insieme ai tifosi rossoneri allo stadio #Maradona - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - cmdotcom : #Milan, altro no per lo #stadio a #LaMaura. Il #PD: si torni al nuovo #SanSiro con l'#Inter - MaStep92__ : RT @MilanNewsit: Sky - Stadio Milan, 'micro' apertura su La Maura: nei giorni scorsi sopralluogo del sindaco Sala. La situazione https://t.… - angelo_forgione : La SSC #Napoli comunica che i supporter del #Milan hanno fatto regolare richiesta del materiale introdotto al 'Mara… -

... ha i risvolti che si sono visti durante la partita tra Napoli e. Il momento più bello per la città coincide con uno dei più bassi della sua tifoseria. In unoMaradona silenzioso, con ......avvenuti sugli spalti del Maradona nel match contro ildi domenica sera, il Napoli ha deciso, sul suo sito ufficiale, di postare una nota con cui conferma come sia possibile entrare allo...Scrive il Napoli: ' AlloMaradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. Si deve ... Questa procedura è stata seguita dai tifosi delche hanno assistito all'incontro di campionato ...

Giuseppe Sala, sindaco di Milan, ha parlato dell’ipotesi nuovo stadio Milan a La Maura, dell’idea dell’Inter per il nuovo impianto (e non solo). L’Inter conferma la… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 02 APR - Inattesa battuta d'arresto casalinga del Napoli, se non altro nel punteggio, battuto 4-0 dal Milan allo stadio Maradona. La squadra leader del campionato ...