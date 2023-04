Stadi, Gravina: “Indietro anni luce rispetto a resto d’Europa. Euro2032 opportunità di crescita” (Di martedì 4 aprile 2023) “Oggi ci ritroviamo a dover fare un’analisi su un asset importante del mondo del calcio che dimostra quanto sia lontano il nostro movimento rispetto ad altri campionati top in Europa. La fotografia dei nostri Stadi è impietosa: negli ultimi 15 anni sono stati realizzati 187 nuovi Stadi, ben 29 in Polonia e Turchia con un investimento di 1,27 miliardi di euro; nello stesso periodo in Italia abbiamo inaugurato appena 5 nuovi Stadi, solo l’1% degli investimenti totali prodotti in Europa. Questo ci fa capire quanto noi siamo lontani anni luce dal processo di evoluzione e di crescita di un asset fondamentale per migliorare l’opportunità di ricavi. Bisogna soffermarsi sull’esigenza di valorizzare due asset fondamentali, come l’impiantistica ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) “Oggi ci ritroviamo a dover fare un’analisi su un asset importante del mondo del calcio che dimostra quanto sia lontano il nostro movimentoad altri campionati top in Europa. La fotografia dei nostriè impietosa: negli ultimi 15sono stati realizzati 187 nuovi, ben 29 in Polonia e Turchia con un investimento di 1,27 miliardi di euro; nello stesso periodo in Italia abbiamo inaugurato appena 5 nuovi, solo l’1% degli investimenti totali prodotti in Europa. Questo ci fa capire quanto noi siamo lontanidal processo di evoluzione e didi un asset fondamentale per migliorare l’di ricavi. Bisogna soffermarsi sull’esigenza di valorizzare due asset fondamentali, come l’impiantistica ...

