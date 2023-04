Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Ssn peggiorato per 1 italiano su 3, troppe attese e poco personale -

... quello dell' evento pandemico a cui non eravamo preparati e che hasituazioni già di ... ribadisce ancora una volta Schillaci, è ridarre attrattività ale per farlo il governo ha già ...In tema di risorse destinate al" ha concluso Schillaci " abbiamo voluto dare un segnale di ... "Il Sistema Sanitario Nazionale è in gravissima crisi e il Covid hatale situazione. Il ...'In tema di risorse destinate al" conclude Schillaci " abbiamo voluto dare un segnale di ... il Sistema sanitario nazionale "è in gravissima crisi e il Covid hatale situazione. Il ...

UniSalute: per il 34% degli italiani Ssn peggiorato e per il 40% liste ... Sanità24

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – Per gli italiani la sanità pubblica resta un baluardo: più della metà (il 57%) ha fiducia nel Servizio sanitario nazionale. E il 43% è d’accordo nel definirlo ancora ...Per gli italiani la sanità pubblica resta un baluardo, con il 57% che dice di avere fiducia nel Ssn e il 43% d’accordo nel definirlo ancora uno dei migliori al mondo. In molti, però, non ...